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Чемпионат Италии. Серия А

Перишич назвал Модрича «волшебником»

13 Апреля 2022 • 15:24 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Полузащитник «Интера» Иван Перишич похвалили фантастическую игру Луки Модрича в ответном матче с «Челси» и назвал его «волшебником».

Игрок «Интера» после финального свистка в своих соцсетях выложил сториз, в котором отметил Модрича, написал «вау» и добавил эмодзи фокусника.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал одной из ключевых фигур в ответном поединке против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хорват выдал идеальную передачу на Родриго, что позволило сравнять счет по итогам двух встреч. В дополнительное время «Реал» вырвал победу и вышел в полуфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Лука Модрич Иван Перишич
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