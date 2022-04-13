Перишич назвал Модрича «волшебником»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич похвалили фантастическую игру Луки Модрича в ответном матче с «Челси» и назвал его «волшебником».

Игрок «Интера» после финального свистка в своих соцсетях выложил сториз, в котором отметил Модрича, написал «вау» и добавил эмодзи фокусника.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал одной из ключевых фигур в ответном поединке против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хорват выдал идеальную передачу на Родриго, что позволило сравнять счет по итогам двух встреч. В дополнительное время «Реал» вырвал победу и вышел в полуфинал.