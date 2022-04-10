Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Реалом» и «Челси»

Стало известно о том, кто рассудит ответный четвертьфинальный поединок в Лиге чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ответную встречу между «Реалом» и «Челси» рассудит полностью польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Помогать Марчиняку будут Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. За ВАР будет отвечать рефери Томаш Квятковски.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал победу на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 12 апреля.