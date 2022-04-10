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Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Реалом» и «Челси»

10 Апреля 2022 • 13:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.35 3.40 2.95
12.04 22:00

Стало известно о том, кто рассудит ответный четвертьфинальный поединок в Лиге чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ответную встречу между «Реалом» и «Челси» рассудит полностью польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Помогать Марчиняку будут Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. За ВАР будет отвечать рефери Томаш Квятковски.

Напомним, что в первом матче «Реал» одержал победу на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1. Ответный поединок состоится 12 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лига Чемпионов Шимон Марциняк
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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