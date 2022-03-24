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Кроос – о матче 1/4 финала ЛЧ: «Вряд ли есть задача сложнее»

24 Марта 2022 • 12:04 Комментировать
Челси
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Реал Мадрид
2.00 3.40 3.80
06.04 22:00

Кроос оценил шансы Мадрида в матче с «Челси».

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Вряд ли есть задача сложнее. Хорошо, что мы здраво себя оцениваем. Когда мы играем хорошо, то многое возможно, и мы видели это. Если мы играем плохо, то шансы падают. Поэтому мы должны постараться сыграть очень хорошо. Это необходимо для выхода в полуфинал», — приводит слова Крооса Marca.

В текущем сезоне 32-летний немец провёл за «сливочных» 32 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится шестого апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдёт в Мадриде 12 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Тони Кроос
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ЧЕЛСИ РЕАЛ МАДРИД
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