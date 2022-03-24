Кроос – о матче 1/4 финала ЛЧ: «Вряд ли есть задача сложнее»

Кроос оценил шансы Мадрида в матче с «Челси».

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мыслями о матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Вряд ли есть задача сложнее. Хорошо, что мы здраво себя оцениваем. Когда мы играем хорошо, то многое возможно, и мы видели это. Если мы играем плохо, то шансы падают. Поэтому мы должны постараться сыграть очень хорошо. Это необходимо для выхода в полуфинал», — приводит слова Крооса Marca.

В текущем сезоне 32-летний немец провёл за «сливочных» 32 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится шестого апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдёт в Мадриде 12 апреля.