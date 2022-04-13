Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в пятнадцатый раз - это рекорд

Мадридский «Реал» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов действующего обладателя турнира, лондонский «Челси», пробившись в полуфинал турнира. Это уже пятнадцатый полуфинал Лиги чемпионов для «Реала», с момента создания турнира (сезон 1992-1993), и это является абсолютным рекордом турнира.

Более того, десять из этих квалификаций пришлись на двенадцать последних лет, в том числе и четыре победы в Лиге чемпионов. В полуфинале «Реалу» предстоит сразиться с победителем пары между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико».