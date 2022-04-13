Камавинга: Многие думали, что «Реал» и с «ПСЖ» не справится

Французский полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился с журналистами эмоциями после выхода мадридской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Камавинга сказал, что «Реал» бился до конца и заслуженно добился успеха. Эдуардо отметил, что многие думали, что мадридская команда и с «ПСЖ» не справится, но всё сложилось иначе. Француз добавил, что теперь нужно сосредоточиться на матчах Ла Лиги.

Напомним, что мадридский клуб по сумме двух матчей с большим трудом обыграл лондонский «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.