Анчелотти установил уникальный рекорд ЛЧ - он выходит в полуфинал турнира в качестве тренера уже четыре десятилетия кряду

Мадридский «Реал» преодолел сопротивление в лице «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов, и в рекордный, пятнадцатый раз пробился в полуфинал турнира. Рекорд установил и Карло Анчелотти, наставник мадридского «Реала». Дело в том, что он выходит в полуфинал Лиги чемпионов уже в ходе четвертого десятилетия!

Впервые это случилось в 1999-м году - в феврале того года Анчелотти возглавил «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, после чего поработал с клубом еще два года и перебрался в «Милан», с которым он выходил в полуфинал ЛЧ четыре раза - 2003, 2005, 2006 и 2007.

Затем, уже в качестве наставника «Реала», он еще два раза выходил в полуфинал ЛЧ - сперва в 2014-м году, затем в 2015-м. Наконец, вернувшись к рулю «Реала», Анчелотти еще раз вышел в полуфинал ЛЧ - в 2022-м году.