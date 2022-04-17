Анчелотти – о недовольстве Крооса заменой в матче с «Челси»: «Он был зол, но проблема улажена»

Наставник мадридского «Реала» пролил свет на возможный конфликт с Тони Кроосом после его замены в матче с «Челси».

Напомним, что немецкий полузащитник был заменён на Эдуарду Камавингу на 73-минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Челси» (2:3).

Уходя с поля, Кроос открыто продемонстрировал недовольство решением тренера, однако, по словам итальянского специалиста, никакого конфликта между ними нет: «Меня не обидела его реакция. Он был зол на Анчелотти-тренера, а не на Анчелотти-человека. Мы поговорили с глазу на глаз и сошлись в том, что никаких проблем нет. Тони хорош не только как футболист, но и как личность. После игры всё было улажено», – рассказал Анчелотти на сегодняшней пресс-конференции.