Средний возраст стартового состава мадридского «Реала» оказался самым пожилым за всю историю турнира

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси», и стартовый состав команды Карло Анчелотти оказался самым пожилым за всё время существования турнира, то есть с сезона 1992-1993.

Средний возраст команды, в которой есть такие игроки, как Бензема и Модрич - двадцать девять лет и двести девяносто три дня. В первом матче хет-три Бензема позволил «Реалу» победить со счетом 3:1.

Онлайн-трансляция матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» доступна на нашем сайте.