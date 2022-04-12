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Средний возраст стартового состава мадридского «Реала» оказался самым пожилым за всю историю турнира

12 Апреля 2022 • 23:56 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси», и стартовый состав команды Карло Анчелотти оказался самым пожилым за всё время существования турнира, то есть с сезона 1992-1993.

Средний возраст команды, в которой есть такие игроки, как Бензема и Модрич - двадцать девять лет и двести девяносто три дня. В первом матче хет-три Бензема позволил «Реалу» победить со счетом 3:1.

Онлайн-трансляция матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» доступна на нашем сайте.

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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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