Куртуа: «Реал» прошёл «Челси» не благодаря везению

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа в разговоре с журналистами высказался по поводу выхода мадридской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Куртуа сказал, что «королевский клуб» переиграл «Челси» точно не благодаря везению. Тибо отметил, что в ответном матче лондонцы играли намного лучше «Реала», но «сливочные» продолжили верить в успех и в итоге добились его.

Напомним, что по сумме двух матчей «Реал» с большим трудом обыграл «Челси». В полуфинале мадридская команда сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Атлетико».