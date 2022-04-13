Фердинанд остался в восторге от голевого паса Модрича в матче с «Челси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Рио Фердинанд высказался по поводу голевой передачи Луки Модрича в ответном поединке с «Челси».

Фердинанд сказал, что хорватский полузащитник демонстрирует просто феноменальную игру. Рио отметил, что Лука делает незаконные вещи на поле. Экс-игрок добавил, что из-за передачи Модрича во время матча между «Реалом» и «Челси» потерял голос.

Напомним, что мадридская команда с огромным трудом по сумме двух матчей сумела пройти лондонский «Челси». В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Атлетико».