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Тухель посетовал на ошибки первого матча

13 Апреля 2022 • 02:16 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился своими чувствами после того, как «Челси» выиграл, но не смог выйти в полуфинал турнира. Действующий обладатель Лиги чемпионов сложил свои полномочия. Тухель считает, что многое было потеряно еще в первом матче.

- Проигрывать больно, но достойное поражение пережить легче. Мы смогли показать наш характер и заслуживали места в полуфинале. Но две ошибки в обороне стоили нам пропущенных мячей. Нельзя терять мяч сразу после того, как ты его забрал себе. С нами такое случилось дважды. К тому же, были ошибки в первом матче, за что «Реал» и наказал нас, - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

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Челси Томас Тухель
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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