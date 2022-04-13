Тухель посетовал на ошибки первого матча

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился своими чувствами после того, как «Челси» выиграл, но не смог выйти в полуфинал турнира. Действующий обладатель Лиги чемпионов сложил свои полномочия. Тухель считает, что многое было потеряно еще в первом матче.

- Проигрывать больно, но достойное поражение пережить легче. Мы смогли показать наш характер и заслуживали места в полуфинале. Но две ошибки в обороне стоили нам пропущенных мячей. Нельзя терять мяч сразу после того, как ты его забрал себе. С нами такое случилось дважды. К тому же, были ошибки в первом матче, за что «Реал» и наказал нас, - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.