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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско обвинили в сливе информации о стартовом составе «Реала» перед матчем с «Челси»

13 Апреля 2022 • 16:30 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Один из болельщиков «Реала» написал в соцсетях, что полузащитник «Реала» Иско слил информацию о стартовом составе команды перед игрой с «Челси».

Перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов главный тренер «Реала» Карло Анчелотти опубликовал стартовый состав команды за два часа до стартового свистка – намного раньше, чем обычно.

Сообщается, что причина, по которой Анчелотти сделал это, заключается в том, что он знал о «кроте» в раздевалке «Реала», который передавал испанской радиостанции новости команды.

Один из болельщиков «Реала» написал в соцсетях, что этим человеком был Иско.

Однако, полузащитник «Реала» опроверг информацию, заявив, что он не присутствовал при оглашении стартового состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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