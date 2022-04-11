Лукаку не поможет «Челси» в ответном матче с «Реалом»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не поможет лондонской команде в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

По информации The Telegraph, 28-летний бельгийский футболист ещё не восстановился после травмы пятки, из-за которой Ромелу не сумел сыграть в последнем матче АПЛ с «Саутгемптоном». Лукаку точно не поможет лондонскому клубу в ответном матче с «Реалом».

Напомним, что ответная встреча состоится 12 апреля. В первом матче «Реал» одержал уверенную победу со счётом 3:1.