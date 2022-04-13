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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро – Модричу: «Это всё сделал ты, мой друг, теперь просто наслаждайся!»

13 Апреля 2022 • 11:44 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал журналистом, что он сказал Луке Модричу после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это всё сделал ты, мой друг, теперь просто наслаждайся!», - сказал Дель Пьеро Модричу после финального свистка.

Бывший нападающий отметил, что очень впечатлен игрой.

«Модрич сделал все. Сегодняшний вечер был уникальным и странным. Казалось, что «Челси» контролировал ситуацию, но затем ситуация снова изменилась, и появилось ощущение, что игра может дойти до серии пенальти. Это была невероятная игра», - сказал Дель Пьеро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Алессандро Дель Пьеро Лука Модрич
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