Дель Пьеро – Модричу: «Это всё сделал ты, мой друг, теперь просто наслаждайся!»

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал журналистом, что он сказал Луке Модричу после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это всё сделал ты, мой друг, теперь просто наслаждайся!», - сказал Дель Пьеро Модричу после финального свистка.

Бывший нападающий отметил, что очень впечатлен игрой.

«Модрич сделал все. Сегодняшний вечер был уникальным и странным. Казалось, что «Челси» контролировал ситуацию, но затем ситуация снова изменилась, и появилось ощущение, что игра может дойти до серии пенальти. Это была невероятная игра», - сказал Дель Пьеро.