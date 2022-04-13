Капелло похвалил Анчелотти за замены в матче с «Челси»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло похвалил наставника «Реала» Карло Анчелотти за замены, которые он произвел во втором тайме игры против «Челси».

«Анчелотти сделал фантастический выбор с Родриго и Камавингой», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Он отметил, что, несмотря на недовольство полузащитника «Реала» Тони Крооса, которого заменили на 73-й минуте матча, новые игроки внесли энергию в игру «королевского» клуба.

«Основа команды работала очень хорошо. Лука Модрич был лучшим игроком. Тони Кроос был недоволен, что его заменили, но Камавинга был фундаментален», - сказал Капелло.