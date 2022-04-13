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Капелло похвалил Анчелотти за замены в матче с «Челси»

13 Апреля 2022 • 13:06 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло похвалил наставника «Реала» Карло Анчелотти за замены, которые он произвел во втором тайме игры против «Челси».

«Анчелотти сделал фантастический выбор с Родриго и Камавингой», — сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Он отметил, что, несмотря на недовольство полузащитника «Реала» Тони Крооса, которого заменили на 73-й минуте матча, новые игроки внесли энергию в игру «королевского» клуба.

«Основа команды работала очень хорошо. Лука Модрич был лучшим игроком. Тони Кроос был недоволен, что его заменили, но Камавинга был фундаментален», - сказал Капелло.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карло Анчелотти
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