Маунт: «Мы не останемся сытыми лишь сегодняшним результатом»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал разгромную победу своей команды на выезде против «Саутгемптона» со счётом 6:0. Сам англичанин отметился в игре двумя голами и ассистом.

«Некоторые наши выступления не так хороши, как другие. После международного перерыва у нас был небольшой спад. Теперь мы должны идти с этим настроем на каждый матч, мы не останемся сытыми лишь сегодняшним результатом», – сказал футболист на послематчевом интервью.

Напомним, до победы над «Саутгемптоном» у «Челси» было два поражения подряд: сперва в АПЛ против «Брентфорда», а затем в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».