Анчелотти: «Нам пришлось помучиться»

Мадридский «Реал» с большим трудом справился с натиском «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но в итоге клуб смог пройти в следующий раунд турнира. Карло Анчелотти, установивший уникальное достижение ЛЧ, прокомментировал успех своих подопечных.

- Нам пришлось помучиться. Наверное, пока не было острой необходимости забивать, игроки не стремились к этому. После 0:3 пришлось, мы почувствовали себя свободнее, к тому же, нам помогла магия стадиона. Теперь в полуфинале - уже два испанских клуба, хотя говорили, что английские команды сильнее, - заявил Анчелотти, слова которого цитирует Marca.