Ковачич об ответном матче с «Реалом»: «У нас есть шансы»

Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Первый матч «сливочные» выиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Карима Бензема.

«У нас есть шансы. Завтра мы хотим показать свой лучший футбол. Предыдущее выступление было для нас не самым лучшим. То же самое можно сказать и про результат. Но надежда есть, мы мотивированы показать лучшую версию себя. Это будет качественная игра и мы с нетерпением ее ждём», – сказал хорватский полузащитник на пресс-конференции.