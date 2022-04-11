Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ковачич об ответном матче с «Реалом»: «У нас есть шансы»

11 Апреля 2022 • 13:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.35 3.45 2.90
12.04 22:00
Полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Первый матч «сливочные» выиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Карима Бензема.
 
«У нас есть шансы. Завтра мы хотим показать свой лучший футбол. Предыдущее выступление было для нас не самым лучшим. То же самое можно сказать и про результат. Но надежда есть, мы мотивированы показать лучшую версию себя. Это будет качественная игра и мы с нетерпением ее ждём», – сказал хорватский полузащитник на пресс-конференции.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Матео Ковачич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
14:01 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Желаю, чтобы «Сити» и «Ливерпуль» встретились в финале Лиги чемпионов 1
13:57 · Лига чемпионов
Ковачич об ответном матче с «Реалом»: «У нас есть шансы»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель о матче с «Реалом»: «Шансов мало, но играть будем на полную катушку»
13:06 · Лига чемпионов
Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Алтетико» и «Манчестер Сити»
12:28 · Испания. Ла Лига
Ван Бастен раскритиковал тактику Симеоне
12:19 · Германия. Бундеслига
Зюле пропустит игру с «Вильярреалом» из-за болезни
11:48 · Лига чемпионов
Лукаку не поможет «Челси» в ответном матче с «Реалом» 1
10:56 · Испания. Ла Лига
Менди может пропустить игру с «Челси»
10 Апреля
13:10 · Лига чемпионов
Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Реалом» и «Челси» 3
11:46 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Манчестер Сити должен выиграть Лигу чемпионов»
10:58 · Лига чемпионов
Эмери — об ответной игре с «Баварией»: «Для меня это огромный вызов»
09 Апреля
19:52 · Лига чемпионов
Маунт: «Мы не останемся сытыми лишь сегодняшним результатом»
19:48 · Лига чемпионов
Тухель про Вернера: «Он мог забить больше» 2
14:56 · Лига чемпионов
Тухель о матче с «Реалом»: «Я до сих пор зол»
08 Апреля
23:58 · Лига чемпионов
Вьери: «Бензема придумал голы на ровном месте»
Все новости
Рекомендуем