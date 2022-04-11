Эвра считает, что переход в «Челси» – это ошибка Лукаку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» Патрис Эвра высказался о положении нападающего Ромелу Лукаку в лондонском «Челси», который отметился в этом сезоне всего лишь пятью голами в АПЛ.

«У людей, которые критикуют его, короткая память. Потому что, когда он прибыл в Лондон, он забивал и хорошо играл. Затем он травмировался и сказал, что скучает по «Интеру». В итоге он слегка испортил свои отношения с фанатами «Челси». Он хотел вернуться в «Челси» любой ценой, хотя ему следовало остаться в «Интере» после сезона, проведенного на таком высоком уровне. Он сделал выбор, и этот выбор, на мой взгляд, был ошибочным», – сказал француз в эфире британского телевидения.