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Эвра считает, что переход в «Челси» – это ошибка Лукаку

11 Апреля 2022 • 19:06 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» Патрис Эвра высказался о положении нападающего Ромелу Лукаку в лондонском «Челси», который отметился в этом сезоне всего лишь пятью голами в АПЛ.
 
«У людей, которые критикуют его, короткая память. Потому что, когда он прибыл в Лондон, он забивал и хорошо играл. Затем он травмировался и сказал, что скучает по «Интеру». В итоге он слегка испортил свои отношения с фанатами «Челси». Он хотел вернуться в «Челси» любой ценой, хотя ему следовало остаться в «Интере» после сезона, проведенного на таком высоком уровне. Он сделал выбор, и этот выбор, на мой взгляд, был ошибочным», – сказал француз в эфире британского телевидения.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Патрис Эвра Ромелу Лукаку
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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