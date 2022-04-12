Куртуа о «Челси»: «Это клуб, который я люблю»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих чувствах к лондонскому «Челси», которому принадлежал с 2011 по 2018 годы. Бельгиец заверил, что до сих пор любит клуб, в составе которого выиграл два титула АПЛ.

«Это клуб, который я люблю. Я им многим обязан. Мне было грустно, когда мы проиграли им в прошлом сезоне, но с другой стороны, я был рад, что «Челси» удалось выиграть Лигу чемпионов. Сейчас мы соперничаем. Они хотят победить, я хочу победить. Я не жду аплодисментов от фанатов. Они по прежнему являются для меня особенными», – сказал Куртуа в эфире передачи «Журнал Лиги чемпионов».

Напомним, что в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1.