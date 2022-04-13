Начо высказался после выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Начо поделился с журналистами эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Начо сказал, что противостояние с «Челси» было очень похоже на матчи с «ПСЖ». Защитник отметил, что у него до сих пор бегут мурашки по коже после такого невероятного поединка на «Сантьяго Бернабеу». Испанец добавил, что «сливочным» нужно будет проанализировать свои ошибки и попытаться исправить их.

Напомним, что по сумме двух матчей мадридская команда выбила из Лиги чемпионов лондонский «Челси».