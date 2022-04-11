Хаверц считает, что «Челси» играет лучше, чем в прошлом сезоне

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц выразил мнение, что его команда играет лучше, чем в прошлом сезоне. Напомним, что год назад «синие» стали обладателями Лиги чемпионов, а победный гол в финале против «Манчестер Сити» записал на свой счёт как раз Хаверц.

«Думаю, мы прибавили в зрелости с прошлого сезона. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс. Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом. Надеюсь, что в ответном матче мы ещё раз покажем свои лучшие качества, как сделали это в прошлом году», – заявил Хаверц.