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Лига чемпионов

Хаверц считает, что «Челси» играет лучше, чем в прошлом сезоне

11 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
2.40 3.50 2.85
12.04 22:00
Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц выразил мнение, что его команда играет лучше, чем в прошлом сезоне. Напомним, что год назад «синие» стали обладателями Лиги чемпионов, а победный гол в финале против «Манчестер Сити» записал на свой счёт как раз Хаверц.
 
«Думаю, мы прибавили в зрелости с прошлого сезона. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс. Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом. Надеюсь, что в ответном матче мы ещё раз покажем свои лучшие качества, как сделали это в прошлом году», – заявил Хаверц.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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