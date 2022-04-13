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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос выразил разочарование по поводу своей замены в игре против «Челси»

13 Апреля 2022 • 12:52 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил разочарование главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти после того, как тот заменил его на 73-й минуте ответного матча с «Челси». Анчелотти выпустил вместо Крооса полузащитника Эдуардо Камавингу, желая внести больше свежести в рисунок игры.

Однако, как сообщает Marca, это решение пришлось не по вкусу Кроосу.

Тем не менее, официального подтверждения о разногласиях между тренером и футболистом пока не последовало.

«Реал» проиграл «Челси» в ответном матче в Мадриде со счетом 2:3, но по сумме двух встреч смог пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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