Кроос выразил разочарование по поводу своей замены в игре против «Челси»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выразил разочарование главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти после того, как тот заменил его на 73-й минуте ответного матча с «Челси». Анчелотти выпустил вместо Крооса полузащитника Эдуардо Камавингу, желая внести больше свежести в рисунок игры.

Однако, как сообщает Marca, это решение пришлось не по вкусу Кроосу.

Тем не менее, официального подтверждения о разногласиях между тренером и футболистом пока не последовало.

«Реал» проиграл «Челси» в ответном матче в Мадриде со счетом 2:3, но по сумме двух встреч смог пройти в полуфинал Лиги чемпионов.