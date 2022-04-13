Хиддинк выразил восхищение игрой Бензема

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк в разговоре с журналистами оценил игру французского форварда «Реала» Карима Бензема в ответном поединке с «Челси».

Хиддинк сказал «Чемпионату», что ответный матч получился очень напряжённым. Голландский специалист отметил, что футболисты «Челси» играли очень хорошо, но этого не хватило для выхода в полуфинал. Гус добавил, что восхищён игрой Карима Бензема, который является футболистом экстра-класса в плане завершения моментов.

Напомним, что по сумме двух матчей «королевский клуб» прошёл «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.