Тухель раскритиковал правило «трёх замен» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель накануне ответного четвертьфинального матча с «Реалом» раскритиковал правило «трех замен», которое до сих пор используется в АПЛ.

«Мы сталкиваемся с огромным недостатком с точки зрения физической подготовки. «Реал» весь сезон играл с возможностью делать пять замен по ходу матча», - сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой.

Он добавил, что «Челси» играет в самой интенсивной лиге мира, и три замены на матч – это слишком мало, чтобы успеть восстановить форму.

«Мы играем в самой требовательной лиге, мы играем больше всего матчей в течение сезона и на протяжении всего 2022 года, поэтому не всегда легко играть в физически мощную игру», - сказал наставник «Челси».