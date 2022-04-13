Анчелотти похвалил Родриго после ответного матча с «Челси»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами высоко оценил игру молодого бразильского форварда Родриго в ответном поединке с лондонским «Челси».

Итальянский специалист заявил, что бразильский нападающий уже сейчас способен решать исходы важных матчей. Анчелотти отметил, что Родриго в будущем может прибавить ещё, но и сейчас бразилец выступает очень достойно. Карло добавил, что очень доволен игрой форварда.

Напомним, что Родриго отметился забитым мячом в поединке с «Челси» и помог мадридской команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.