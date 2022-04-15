Тиаго Силва прервал молчание впервые после вылета из Лиги чемпионов

Защитник «Челси» наконец прервал молчание, которое он хранил после вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов. В своих соцсетях он написал следующее:

«Последние два дня были очень тяжелыми. Несмотря на разочарование, я очень горжусь нашей командой, умением преодолевать препятствия и двигаться вперед. Вперед «Челси»! У нас впереди еще много работы, всегда с большим мужеством, решимостью и уважением к футболке клуба», - написал Силва.

«Челси» по сумме двух встреч проиграл мадридскому «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов, несмотря на то, что смог победить в ответном матче на выезде.