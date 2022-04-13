Вернер: «Челси» провёл практически идеальную игру, мы очень разочарованы»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал вылет свей команды из Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 12 апреля, лондонцы в гостях одолели мадридский «Реал» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, однако выбыли из борьбы за трофей, уступив сливочным по сумме двух встреч (4:5).

«Выездную игру мы провели почти идеально, поэтому сейчас испытываем сильное разочарование, учитывая сколько сил мы отдали, и как мы играли», — приводит слова Вернера официальный сайт «Челси».

Вернер также заявил, что, сделав счёт — 3:0, он был уверен в том, что «Челси» сможет довести дело до конца, однако «Реал» забил хорошие мячи и прошёл дальше.

В полуфинале королевский клуб встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико Мадрид».