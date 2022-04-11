Тухель о матче с «Реалом»: «Шансов мало, но играть будем на полную катушку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал настрой команды перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«У нас не самый большой шанс. Но мы никогда не обращаем внимания на шансы. Мы будем играть на полную катушку. Мы постараемся быть в лучшей форме и в более лучшем состоянии, чем в первом матче», - сказал Тухель.

В первой игре, которая прошла в Лондоне, «Челси» проиграл «Реалу» со счетом 1:3. Тухель добавил, что команда должна быть на самом высоком уровне в игре в Мадриде.