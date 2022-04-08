Бензема отказался от поздравлений после хет-трика в ворота «Челси»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не стал праздновать хет-трик в ворота «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:1). Об этом сообщает Quatro.

По данным источника, Карим пошел против негласного правила о том, что игрок, которому удается забить три гола в одном матче, забирает подписанный партнерами по команде игровой мяч себе на память.

34-летний форвард решил обойтись без подписей, поскольку считает, что праздновать промежуточный успех рано. Карим понимает, что впереди еще ответная игра, и даже счет 3:1, в условиях отмены правила гостевого гола, не дает 100-процентной гарантии досрочного прохода в полуфинал.

Некоторые, более молодые игроки «сливочных», в раздевалке были поражены холодностью опытного Карима.

Единственный гол у «Челси» на свой счет записал немец Кай Хавертц.

Ответный матч пройдет 12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.