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Тухель о матче с «Реалом»: «Я до сих пор зол»

09 Апреля 2022 • 14:56 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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12.04 22:00
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вновь вспомнил о поражении своей команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, в той игре «синие» проиграли у себя дома со счётом 1:3.
 
«То, что я злюсь всю ночь, довольно необычно, да. Но ощущение продолжается. Я снова посмотрел матч дома и разозлился посреди ночи, а на следующее утро снова посмотрел и снова разозлился», – сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой АПЛ против «Саутгемптона».
 
Ответная игра между «Челси» и мадридским «Реалом» состоится во вторник 12 апреля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Томас Тухель
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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