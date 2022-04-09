Тухель о матче с «Реалом»: «Я до сих пор зол»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель вновь вспомнил о поражении своей команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, в той игре «синие» проиграли у себя дома со счётом 1:3.

«То, что я злюсь всю ночь, довольно необычно, да. Но ощущение продолжается. Я снова посмотрел матч дома и разозлился посреди ночи, а на следующее утро снова посмотрел и снова разозлился», – сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой АПЛ против «Саутгемптона».

Ответная игра между «Челси» и мадридским «Реалом» состоится во вторник 12 апреля в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».