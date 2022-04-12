Оуэн не верит, что «Челси» пройдёт «Реал»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мыслями по поводу ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Челси» против «Реала».

«У «Челси» были шансы на «Стэмфорд Бридж», и, вероятно, они должны были забивать больше. Я думаю, они забьют в Мадриде, но «Реал» очень опытен и сделает достаточно, чтобы пройти дальше. Мой прогноз – 1:1», - сказал Оуэн.

Он также отметил игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема.

«Я не уверен, что когда-либо видел два лучших удара головой в одной игре. Он находится в лучшей форме в своей карьере и является талисманом для своего клуба», - сказал Оуэн об игре нападающего в лондонском матче.