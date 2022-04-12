Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Челси»

12 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.55 3.55 2.80
Через 0 ч. 56 мин.

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси». В первом, гостевом матче, подопечные Карло Анчелотти добились уверенной победы со счетом 3:1. Накануне ответного матча оба тренера объявили стартовые составы своих команд.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Челси»: Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Маркос Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер.

Матч начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.04  22:00 Реал Мадрид ... Челси 2.34 3.45 3.10
12.04  22:00 Бавария ... Вильярреал 1.32 5.80 9.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:58 · Лига чемпионов
«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Челси»
19:55 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» Вериссимо: «Если забьём первыми, то можем поменять ход игры»
19:46 · Лига чемпионов
Симеоне о своих критиках: «Мой отец всегда говорил: «Рыба начинает гнить со рта»
19:41 · Лига чемпионов
Коке о Гризманне: «Он один из лучших в мире»
19:33 · Лига чемпионов
Алькантара пропустил тренировку «Ливерпуля» перед игрой с «Бенфикой»
18:31 · Лига чемпионов
Гвардиола – перед матчем с «Атлетико»: «Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе»
18:30 · Лига чемпионов
Куртуа о «Челси»: «Это клуб, который я люблю»
17:50 · Лига чемпионов
Салах о лучших голкиперах в истории: «Я назову четырёх: Касильяс, Буффон, Алиссон и Нойер»
16:58 · Лига чемпионов
Роналдо назвал своего фаворита Лиги чемпионов 1
16:47 · Лига чемпионов
Грилиш о Лиге чемпионов: «Этот трофей нам ещё никогда не покорялся, поэтому хотим наконец сделать это» 2
16:41 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Атлетико» обладает большой историей» 1
16:29 · Лига чемпионов
Алиссон: «Мы хотим выиграть всё»
15:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Лукаку
15:44 · Лига чемпионов
Клопп о Нуньесе: «Его ждёт большая карьера»
15:36 · Лига чемпионов
Фернандиньо объявил, что покинет «Манчестер Сити» в конце сезона
Все новости
Рекомендуем