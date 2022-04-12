«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Челси»

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси». В первом, гостевом матче, подопечные Карло Анчелотти добились уверенной победы со счетом 3:1. Накануне ответного матча оба тренера объявили стартовые составы своих команд.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Челси»: Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Маркос Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер.

Матч начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.