«Челси» может оставить Колвилла на следующий сезон

Защитник «Челси» Леви Колвилл, выступающий на правах аренды в Чемпионшипе за «Хаддерсфилд», может остаться на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне в качестве футболиста основного состава.

Британский журналиста Саймон Филлипс у себя на странице в социальных сетях заявляет, что главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет посмотреть на футболиста на грядущей предсезонке и проверить, способен ли он провести сезон в основной команде.

Напомним, что летом «Челси» рискует потерять двух центральных защитников на правах свободных агентов. Речь идёт об Антонио Рюдигере и Андреаса Кристенсене. Капитан команды Сесар Аспиликуэта недавно продлил контракт с клубом на один сезон.