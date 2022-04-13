Сёмин назвал двух игроков, благодаря которым «Реал» прошёл «Челси»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, что думает по поводу выхода мадридского «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Сёмин сказал «Чемпионату», что «Реал» и «Челси» во втором четвертьфинальном матче показали футбол высочайшего уровня. Опытный специалист отметил, что лучшими игроками встречи стали опытные Лука Модрич и Карим Бензема, которые сделали разницу и помогли «Реалу» выйти в полуфинал.

Напомним, что мадридский клуб по сумме двух матчей сумел обыграть лондонский «Челси».