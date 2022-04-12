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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу Лукаку

12 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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Через 5 ч. 17 мин.
Французский «ПСЖ» следующим летом намерен пополнить свои ряды нападающим лондонского «Челси» Ромелу Лукаку. Согласно Sky Sports, парижский клуб собирается воспользоваться затруднительным положением бельгийца в стане «синих» и попытаться урвать его за выгодную цену.
 
Сообщается, что «ПСЖ» уже начал переговоры с руководством «Челси» по потенциальному трансферу. «Синие» не будут удерживать футболиста, если смогут отбить хотя бы большую часть вложенных в него денег.
 
Напомним, что прошлым летом Лукаку перебрался в «Челси» из миланского «Интера» за 110 миллионов евро. Бельгиец до сих пор сумел отличиться в чемпионате Англии лишь пятью забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Ромелу Лукаку
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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