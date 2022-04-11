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Вальехо не поможет «Реалу» в игре против «Челси» из-за коронавируса

11 Апреля 2022 • 16:08 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
2.40 3.50 2.85
12.04 22:00
Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо сдал позитивный тест на коронавирус. Футболист не сможет помочь своей команде в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
 
Отметим, что после травмы Вальехо в составе мадридского «Реала» осталось всего два доступных номинальных центральных защитников на игру с «Челси» – Давид Алаба и Начо Фернандес, которые, скорее всего, выйдут в основе. Из-за перебора жёлтых карточек матч пропустит Эдер Милитао.
 
Напомним, что первый матч на «Стэмфорд Бридж» закончился победой «Реала» со счётом 3:1. Хет-трик в той игре на свой счёт записал Карим Бензема. Ответная игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хесус Вальехо
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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