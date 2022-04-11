Вальехо не поможет «Реалу» в игре против «Челси» из-за коронавируса

Защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо сдал позитивный тест на коронавирус. Футболист не сможет помочь своей команде в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Отметим, что после травмы Вальехо в составе мадридского «Реала» осталось всего два доступных номинальных центральных защитников на игру с «Челси» – Давид Алаба и Начо Фернандес, которые, скорее всего, выйдут в основе. Из-за перебора жёлтых карточек матч пропустит Эдер Милитао.

Напомним, что первый матч на «Стэмфорд Бридж» закончился победой «Реала» со счётом 3:1. Хет-трик в той игре на свой счёт записал Карим Бензема. Ответная игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.