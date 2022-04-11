Каземиро о словах Тухеля, что у «Челси» нет шансов: «Мы им не верим»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро рассказал о том, в каком настроении подходит его команда к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Завтра будет очень тяжёлая игра. Мы не верим Тухелю, который после матча сказал, что у «Челси» нет шансов. Завтра нам нужна поддержка домашних трибун», – заявил бразилец на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в первой игре на «Стэмфорд Бридж» мадридский «Реал» одолел «Челси» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Карима Бензема. Гол престижа за «синих» забил Кай Хаверц. Ответная встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу» 12 апреля в 22:00 по московскому времени.