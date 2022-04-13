Тухель высказался об отменённом голе Алонсо в ответном матче с «Реалом»

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель в разговоре с журналистами высказался по поводу отменённого гола защитника Маркоса Алонсо в ответном поединке с «Реалом».

Тухель сказал, что он сам не видел этого момента, но арбитр Шимон Марчиняк должен был лично посмотреть этот спорный эпизод. Тренер лондонского клуба отметил, что в матчах подобного уровня каждый свисток арбитра имеет огромное значение. Томас добавил, что если бы судья сам посмотрел этот эпизод, то смог бы чуть позже объяснить своё решение.

Напомним, что в ответном матче «Челси» одержал победу со счётом 3:2, но всё равно вылетел из Лиги чемпионов.