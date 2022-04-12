Хаверц польщён сравнениями с Дрогба

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал сравнения с бывшим форвардом «синих» Дидье Дрогба. Немец заявил, что в будущем постарается догнать ивуарийца по количеству важных голов.

«Всегда приятно, когда тебя сравнивают с футболистами, которые хорошо играли в прошлом. Дрогба раньше забил много важных голов, куда больше, чем я. Надеюсь, что в будущем мне удастся хотя бы приблизиться к нему по этому показателю», – сказал Хаверц в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что в прошлом сезоне Хаверц забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Также немец принёс своей команде победу, реализовав пенальти в финале Клубного чемпионата мира против бразильского «Палмейраса».