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Хаверц польщён сравнениями с Дрогба

12 Апреля 2022 • 14:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.55 3.55 2.80
Через 6 ч. 55 мин.
Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц прокомментировал сравнения с бывшим форвардом «синих» Дидье Дрогба. Немец заявил, что в будущем постарается догнать ивуарийца по количеству важных голов.
 
«Всегда приятно, когда тебя сравнивают с футболистами, которые хорошо играли в прошлом. Дрогба раньше забил много важных голов, куда больше, чем я. Надеюсь, что в будущем мне удастся хотя бы приблизиться к нему по этому показателю», – сказал Хаверц в интервью официальному сайту «Челси».
 
Напомним, что в прошлом сезоне Хаверц забил победный гол в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Также немец принёс своей команде победу, реализовав пенальти в финале Клубного чемпионата мира против бразильского «Палмейраса».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба Кай Хаверц
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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