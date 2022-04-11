Анчелотти об ответной игре с «Челси»: «Это будет совершенно другой матч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча четвертьфинала лиги чемпионов против лондонского «Челси». Напомним, в первой игре «сливочные» одолели своих соперников на выезде со счётом 3:1.

«Все знают, что завтра будет очень сложный матч. Это будет совершенно другая игра. Мы хотели бы сыграть также, как и на «Стэмфорд Бридж», но «Челси» наверняка что-то поменяет. Мы должны быть к этому готовы», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, ответная игра между «Реалом» и «Челси» состоится 12 апреля в 22:00 по московскому времени. «Синим» из-за травм не смогут помочь Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку и Бен Чилвелл, а у «Реала» из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Эдер Милитао.