Моуринью: «Я прослезился, потому что я переживал за всех, кто любит «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил свои слёзы после выхода команды в финал Лиги конференций.

«Я прослезился, потому что я переживал за всех, кто любит этот клуб», - сказал наставник «Ромы» после матча.

Моуринью возглавил «Рому» в мае прошлого года. Клуб вышел в финал еврокубка впервые с 1991 года.

«Мне посчастливилось играть и в более престижных финалах, чем этот. Но с точки зрения того, как мы создали здесь семейную атмосферу, это заставляет меня чувствовать себя особенным», - сказал Моуринью.

Финал Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет с «Фейеноордом», пройдет 25 мая в Тиране.