Моуринью о финале Лиги конференций: «Для нас это будет словно финал Лиги чемпионов»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих ожидания от финала Лиги конференций против «Фейеноорда», который состоится на следующей неделе в среду в Тиране.

«Лига конференций – это наша Лига чемпионов. Это тот уровень, на котором мы сейчас находимся. Это тот трофей, за который мы боремся. Клуб не играл в подобных матчах на протяжении очень долгого времени», – заявил португалец на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Рома» вчера обеспечила себе место в Лиге Европы на следующий сезон. В последний раз «волки» играли в финале в 2008 году, когда в решающем матче Кубка Италии был обыгран миланский «Интер», которым руководил Моуринью.