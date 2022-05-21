Абрахам: «Влюбился в «Рому» с первого дня»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам подвёл итоги своего дебютного сезона в итальянском чемпионате.

Англичанин отметился дублем в матче последнего тура Серии А против «Торино» (3:0), доведя количество забитых мячей в чемпионате до 17.

«Как я уже говорил, я влюбился в этот клуб с первого дня пребывания здесь. Я всегда буду стараться приносить максимальную пользу команде своими голами и передачами, – отметил Абрахам после матча в интервью DAZN. – Это был успешный сезон для меня, и я надеюсь, что мы завершим его с трофеем в руках – тогда это будет идеальный сезон», – заявил форвард.

25 мая «Рома» сыграет в финале Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда».