Футболисты «Ромы» сорвали пресс-конференцию Моуринью

Футболисты римской команды сорвали пресс-конференцию Жозе Моуринью после победы в финале Лиги конференций.

Пресс-конференция португальского наставника «Ромы» с журналистами завершилась досрочно, так как в зал ворвались несколько футболистов римского клуба и начали вместе с Моуринью праздновать победу. Игроки вместе с тренером начали скандировать кричалки и обливаться шампанским.

Напомним, что футболисты «Ромы» в финале Лиги конференций сумели переиграть «Фейеноорд». Римский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Дзаньоло.