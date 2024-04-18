«Фиорентина» лишь в овертайме взломала оборону «Виктории»

В споре за выход в полуфинал Лиги конференций «Фиорентина» принимала «Викторию». И если чехи дома дважды пробили по воротам, то сегодня - ни разу. Тем не менее, оба поединка по итогам 90 минут завершились нулями.

В первой трети основного времени «фиалки» трижды чудом не повели, но каждый раз выручал голкипер. После подачи углового дальнюю штангу замыкал Андреа Белотти в падении - каркас ворот. Кристин Куаме в штрафной подготовил удар и попал в перекладину. На 67-й минуте у «Виктории» удален Каду за фол у линии штрафной площади.

Только в начале овертайма болельщики увидели первый гол - корнер, мяч застрял в штрафной, и Николас Гонсалес вонзил его в сетку ударом со средней дистанции. Лукас Мартинес после навеса с угла поля головой попал в штангу. Окончательно всё стал понятно после контратаки хозяев четыре в одного. Кристиан Бираги не мог не забить - 2:0.

Заслуженная победа итальянской команды в итоге. Следующий соперник «Фиорентины» - «Брюгге» или ПАОК.