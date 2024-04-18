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Лига конференций

«Фиорентина» лишь в овертайме взломала оборону «Виктории»

18 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать
Фиорентина
2:0
Виктория Пльзень

В споре за выход в полуфинал Лиги конференций «Фиорентина» принимала «Викторию». И если чехи дома дважды пробили по воротам, то сегодня - ни разу. Тем не менее, оба поединка по итогам 90 минут завершились нулями.

В первой трети основного времени «фиалки» трижды чудом не повели, но каждый раз выручал голкипер. После подачи углового дальнюю штангу замыкал Андреа Белотти в падении - каркас ворот. Кристин Куаме в штрафной подготовил удар и попал в перекладину. На 67-й минуте у «Виктории» удален Каду за фол у линии штрафной площади.

Только в начале овертайма болельщики увидели первый гол - корнер, мяч застрял в штрафной, и Николас Гонсалес вонзил его в сетку ударом со средней дистанции. Лукас Мартинес после навеса с угла поля головой попал в штангу. Окончательно всё стал понятно после контратаки хозяев четыре в одного. Кристиан Бираги не мог не забить - 2:0.

Заслуженная победа итальянской команды в итоге. Следующий соперник «Фиорентины» - «Брюгге» или ПАОК.

Протокол игры  
Фиорентина2:0Виктория Пльзень
(1:0) Гонсалес Николас92'  
(2:0) Бираги Кристиано108'  
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 88' (Иконе Жонатан ( 88') Миленкович НиколаРаньери Лука  36'Бираги КристианоМело Артур 66' (Лопес Максим ( 66') Мандрагора Роландо 91' (Мартинес Лукас II ( 91') Гонсалес Николас  93' 98' (Соттиль Риккардо ( 98') Бельтран Лукас 75' (Барак Антонин ( 75') Куаме КристианБелотти Андреа 88' (Фараони Марко ( 88')
Запасные: Инфантино ДжиноКайоде МайклКомуццо ПьетроКристенсен ОливерДункан АльфредПаризи Фабьяно
Едличка МартинХранак РобинГейда ЛукашЕмелка ВацлавКопич Ян 106' (Москейра Джон ( 106') Каду  67'Черв Лукаш 90' (Траоре Ибрагим ( 90') Калвач Лукаш 101' (Дуэ Сампсон ( 101') Шулц ПавелХори Томаш  37' 70' (Ржезник Радим ( 70'  74') Выдра Матей 56' (Климент Ян ( 56')
Запасные: Тврдонь МарианБайер ВикторПалуска Ян
18 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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