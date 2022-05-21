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Лига конференций

Защитник «Ромы»: Мы еще не начинали готовиться к финалу Лиги конференций

21 Мая 2022 • 08:46 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
25.05 22:00

Итальянский защитник «Ромы» Джанлука Манчини рассказал журналистам, что римский клуб ещё не готовился к финальному матчу Лиги конференций с «Фейеноордом».

Манчини сказал, что римская команда была сосредоточена на том, чтобы одержать победу в последнем туре национального чемпионата. Защитник отметил, что он смотрел несколько матчей «Фейеноорда» в Лиге конференций, но полноценно клуб ещё не изучал соперника и не готовился к финальному поединку.

Напомним, что финальная встреча в Лиге конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране. В последнем туре Серии А «Рома» разгромила «Торино» со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джанлука Манчини Лига конференций
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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