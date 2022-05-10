Тотти о финале Лиги конференций: «Рома» давно не играла в таких матчах, мы будем бороться до конца»

Бывший капитан и лучший бомбардир в истории «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги конференций против «Фейеноорда», который состоится в конце мая в столице Албании Тиране.

«Рома» давно не играла в финалах, для нас очень важно поднять трофей. Мы поедем в Тирану и будем биться до самого конца. Разумеется, я тоже буду присутствовать на матче», – цитирует легендарного итальянца Calciomercato.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Рома» пока идёт на пятом месте в чемпионате Италии. Команда потеряла все шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов. Свой последний трофей римляне выигрывали в 2008 году. Тогда команда обыграла в финале Кубка Италии миланский «Интер», который в тот момент тренировал их нынешний тренер Жозе Моуринью.