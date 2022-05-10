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Лига конференций

Тотти о финале Лиги конференций: «Рома» давно не играла в таких матчах, мы будем бороться до конца»

10 Мая 2022 • 14:48 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
25.05 22:00

Бывший капитан и лучший бомбардир в истории «Ромы» Франческо Тотти рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги конференций против «Фейеноорда», который состоится в конце мая в столице Албании Тиране.

«Рома» давно не играла в финалах, для нас очень важно поднять трофей. Мы поедем в Тирану и будем биться до самого конца. Разумеется, я тоже буду присутствовать на матче», – цитирует легендарного итальянца Calciomercato.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Рома» пока идёт на пятом месте в чемпионате Италии. Команда потеряла все шансы на прямое попадание в Лигу чемпионов. Свой последний трофей римляне выигрывали в 2008 году. Тогда команда обыграла в финале Кубка Италии миланский «Интер», который в тот момент тренировал их нынешний тренер Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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