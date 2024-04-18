В матче Лиги конференций вратарь получил две жёлтые карточки, но не был удалён – известна причина

В четверг вечером в Лиге конференций проходил ответный матч 1/4 финала между «Лиллем» и «Астон Виллой». Команда Унаи Эмери победила лишь по итогам серии пенальти.

По ходу серии одиннадцатиметровый вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил жёлтую карточку за провокации соперников. При этом ещё в основное время аргентинец получил карточку за затяжку времени.

Получается, Мартинес получил две жёлтые карточки в этом матче. Впрочем, вторая карточка для аргентинца не превратилась в красную. Дело в том, что перед серией пенальти карточки сгорают. Многие футбольные фанаты не знали этого правила. Век живи – век учись.