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Лига конференций

В матче Лиги конференций вратарь получил две жёлтые карточки, но не был удалён – известна причина

18 Апреля 2024 • 22:54 Комментировать
Лилль
2:1
Астон Вилла

В четверг вечером в Лиге конференций проходил ответный матч 1/4 финала между «Лиллем» и «Астон Виллой». Команда Унаи Эмери победила лишь по итогам серии пенальти.

По ходу серии одиннадцатиметровый вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил жёлтую карточку за провокации соперников. При этом ещё в основное время аргентинец получил карточку за затяжку времени.

Получается, Мартинес получил две жёлтые карточки в этом матче. Впрочем, вторая карточка для аргентинца не превратилась в красную. Дело в том, что перед серией пенальти карточки сгорают. Многие футбольные фанаты не знали этого правила. Век живи – век учись.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Астон Вилла

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