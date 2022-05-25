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Лига конференций

Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», сыграет в финале Лиги конференций

25 Мая 2022 • 21:21 Комментировать
Рома
...
Фейеноорд
Через 0 ч. 4 мин.

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права которого принадлежат «Спартаку», попал в стартовый состав на финальный матч Лиги конференций против «Ромы». Встреча состоится в Тиране (Албания), ее рассудит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло, Манчини, Залевски, Мхитарян.

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Сенеси, Маласиа, Синистерра, Кёкчю, Нелсон, Аурснес, Траунер, Тиль, Дессерс.

В полуфинале «Рома» по сумме двух матчей  одолела «Лестер» со счётом 1:1, 1:0 и вышла в финал турнира. Голландский «Фейеноорд» оказался сильнее «Марселя». Первый матч команда выиграла со счётом 3:2, ответная встреча завершилась со счётом 0:0.

За прямой текстовой трансляцией матча следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Гус Тиль Лига конференций
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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25.05  22:00 Рома ... Фейеноорд 2.04 3.60 3.70
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