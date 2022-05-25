Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», сыграет в финале Лиги конференций

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права которого принадлежат «Спартаку», попал в стартовый состав на финальный матч Лиги конференций против «Ромы». Встреча состоится в Тиране (Албания), ее рассудит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло, Манчини, Залевски, Мхитарян.

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрейда, Сенеси, Маласиа, Синистерра, Кёкчю, Нелсон, Аурснес, Траунер, Тиль, Дессерс.

В полуфинале «Рома» по сумме двух матчей одолела «Лестер» со счётом 1:1, 1:0 и вышла в финал турнира. Голландский «Фейеноорд» оказался сильнее «Марселя». Первый матч команда выиграла со счётом 3:2, ответная встреча завершилась со счётом 0:0.

За прямой текстовой трансляцией матча следить можно здесь.